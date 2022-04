Łąka powszechna

Wojna wojną, a kwiaty posadzić trzeba", powiedziała brytyjskiemu reporterowi Richardowi Gaisfordowi Główna Ogrodniczka miasta Kijowa. Na filmie z 6 kwietnia widzimy jej zespół sadzący błękitne bratki pod złotą kopułą Soboru Sofijskiego. To wyraz nadziei, że wojna nie potrwa długo, a miasto wypięknieje, nim przekwitną wiosenne kwiaty. Zasiejmy razem tę nadzieję również w Polsce.

W następnym numerze przekażemy Czytelniczkom i Czytelnikom błękitno-żółtą mieszankę nasion łąki kwietnej, aby każdy mógł symbolicznie wyrazić solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami, siejąc ją u siebie. To rośliny jednoroczne, które można wysiać nawet w donicy na słonecznym parapecie lub na działkowej rabacie. Gatunki dobraliśmy ze względu na ozdobne kwiaty, ale też dlatego, że w ukraińskim rolniczym krajobrazie można zobaczyć ich pola ciągnące się po horyzont. Błękitny len i kwiaty żółte: rzepak, nagietek, koper i krokosz to uprawy, na których opiera się przemysł spożywczy i kosmetyczny w całej Europie (i dalej). Niebieskie - ogórecznik, facelia i żmijowiec - to rośliny siane, aby okryć zmęczoną ziemię między turami upraw i dostarczyć pożywienia pszczołom.

Wybrane rośliny znajdą się także na dużych łąkach kwietnych w kolorach ukraińskiej flagi, które „Tygodnik Powszechny” i Fundacja Łąka wysieją w Krakowie, Białymstoku i Częstochowie.

rzepak

Czy są tu z nami "rzepiary"? Rzepiara to osoba fotografująca się na tle kwitnącego pola rzepaku w celu opublikowania tego zdjęcia w mediach społecznościowych. Niby błahe, ale tak oznaczonych zdjęć opublikowano już około 150 tysięcy! Z drugiej strony - czy skromny rzepak, obecny w każdej kuchni i większości gotowych dań (nawet w pieczywie), nie zasługuje na życzliwość? Nazywajmy go z dumą "oliwą północy" albo "złotem kucharzy".

krokosz barwierski

Niewiele osób kojarzy kwiat krokosza, a jeszcze mniej wie, że stale jest blisko nas. Gdzie? Dawniej, dzięki zawartości pomarańczowego barwnika, krokosz był używany jako zamiennik szafranu, lecz nie nadawał potrawom smaku. Teraz to jego zaleta - wyciąg z krokosza jest barwnikiem spożywczym. Porównajmy kolor rozgniecionego w domu banana czy jabłka z żółciutkim sokiem jabłkowo-bananowym z butelki i podziękujmy krokoszowi - dzięki niemu w składzie może nie być syntetycznych żółtych "E".

nagietek lekarski

Nagietek znamy z leczniczych właściwości. Ta popularność mogła doprowadzić do "zniszczenia dawnej świetności nagietka" - obawia się dr Henryk Różański, wybitny znawca medycyny dawnej. Kosmetyki na bazie olejów mineralnych, otrzymywane ze słabego surowca, nigdy nie stały nawet obok prawdziwych leków nagietkowych i mogły zniechęcić użytkowników nieskutecznością. Doktor zaleca więc "pozyskać nagietek z własnej uprawy i sporządzić maść leczniczą, ucierając zmielony surowiec z masłem kozim". Nic prostszego...

koper ogrodowy

Koper równa się zapach. Jego nazwa pochodzi od prasłowiańskiego "koprъ" - aromat. Pozostała w większości języków słowiańskich podobna do praindoeuropejskiego źródłosłowu (podczas gdy w językach romańskich i germańskich zupełnie się zmieniła). Co to może znaczyć? Koper był świadkiem wielu wzlotów i upadków tutejszej cywilizacji, ale zawsze z godnością je znosi i trwa. Jesteśmy tutaj razem na dobre i na złe.

