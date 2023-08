Kto trzęsie dzielnicą

Na blokowisku zbliża się upalny letni wieczór. W parku, otoczonym „mrówkowcami”, jest rojno i gwarno. Dzieci o różnych kolorach skóry biegają, jeżdżą na rowerach, grają w piłkę, wspinają się na „pajęczynę” na placu zabaw. Animatorzy z lokalnego stowarzyszenia proponują strzelanie z łuku i inne gry ruchowe.

Tuż obok, przy zastawionym jedzeniem stole, piknikuje wesoło kilkanaście kobiet, większość w muzułmańskich chustach. Witają radośnie sąsiadki ubrane całkiem po świecku, w dżinsy czy szerokie spodnie. W pobliżu ojcowie doglądają swoich pociech.

Można by rzec: idylla, niewiele mająca wspólnego z wizerunkiem imigranckich dzielnic we Francji, do których boi się zaglądać policja. Gdyby nie hidżaby i mieszanka kultur, można by pomyśleć, że to park gdzieś w Warszawie.

To jednak dzielnica Argentine w mieście Beauvais, 70 km na północ od Paryża. Bloki z wielkiej płyty,...