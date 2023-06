Kto daje i odbiera

Co można dostać za 600 tys. złotych? Wyszukiwarka podpowiada dwupokojowe mieszkanie w Nowej Hucie albo – dla koneserów wątków strażackich w motoryzacji – 41-letniego stara 266 po remoncie.

Zadaję to pytanie również dominikance Tymoteuszy Agnieszce Gil. – 600 tysięcy to są cztery miesiące życia naszego domu, czyli mówiąc krótko, środki do życia niezbędne na podstawowe utrzymanie niemal do końca tego roku – odpowiada. Siostra Tymoteusza pracuje w Domu Chłopaków w Broniszewicach, słynnym DPS-ie prowadzonym od lat 60. XX w. przez obecne tam znacznie dłużej dominikanki. Dziś dom w Broniszewicach zamieszkuje 67 chłopców z niepełnosprawnościami, którzy cierpią również na choroby przewlekłe czy genetyczne.

Decyzja wojewody

Na początku czerwca siostry dowiedziały się z pisma wojewody wielkopolskiego, że „zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2023”, czego...