Królestwo Lesotho rząda od RPA zwrotu dawnych ziem

Tym razem sprawa trafiła pod obrady parlamentu, a nawet zajął się nią królewski rząd, którym po zwycięskich wyborach jesienią zeszłego roku kieruje „król diamentów”, bogacz Sam Ntsokoane Matekane. Jeszcze pod koniec roku z wnioskiem, by górskie królestwo Lesotho upomniało się o dawną własność wystąpił poseł Tsepo Lipholo z opozycyjnego Ruchu na Rzecz Korzyści Ludu Sotho, jedyny przedstawiciel tego ugrupowania w 120-osobowym parlamencie. „Historia dobrze wie co zostało nam odebrane i jak wielu z nas zginęło, broniąc tego co straciliśmy” – powiedział poseł. – „Najwyższa pora, by to, co do nas należało, zostało nam zwrócone”.

Poseł Lipholo wezwał „króla diamentów”, premiera Matekane i jego rząd, by zażądali od Południowej Afryki zwrotu całej prowincji Wolne Państwo Orania, leżącej tuż za miedzą królestwa Lesotho i czterokrotnie od niego większej, a dodatkowo kilku powiatów w...