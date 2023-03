Kremlowski łącznik

Wszystkie strony muszą wstrzymać ofensywę i usiąść do stołu. Nie mogą przyjmować broni od innych krajów. Ochrona życia i zdrowia obywateli jest głównym celem państwa i nic nie jest warte ich poświęcania. Rosja, Ukraina i Europa są integralną częścią jednego świata – dla wszystkich”.

To fragment tzw. „Pokojowego planu Franciszka”, który dwa tygodnie temu przedstawił Leonid Sewastianow, prezydent Międzynarodowej Unii Starowierców, powołując się na rozmowę z papieżem. Komentatorzy zauważają, że większa część apelu to słowa, które Franciszek wielokrotnie w ostatnim roku powtarzał (tekst kończy się cytatem z Dostojewskiego: „Każdej wojnie winni są wszyscy”). Nie wykluczają, że „plan” może być manipulacją na zlecenie Kremla. Tyle że Sewastianow jest osobą, która często – poza protokołem – kontaktuje się z papieżem i bywa w Domu św. Marty. Rosyjskie media nazywają go łącznikiem...