Koty to wiedzą. Jak zmienia się twórczość Aleksandry Waliszewskaiej

Aleksandra Waliszewska szybko wypracowała własny styl i – jak sama podkreśla – osiągnęła komercyjny sukces. Urodziła się w 1976 r. Ukończyła warszawską ASP. Jest częścią tego samego pokolenia, co Agata Bogacka, Rafał Bujnowski, Paulina Ołowska czy Wilhelm Sasnal. We wczesnej twórczości odwołała się jednak do znaczniej odleglejszej niż oni tradycji: do sztuki wczesnego włoskiego renesansu. Do kolorystyki, kompozycji, a nawet sposobu kładzenia farby Masaccia i Piera della Francesca. A jednocześnie w obrazach nieustannie przywoływała współczesność. Ich bohaterkami były przede wszystkim młode kobiety, często ona sama.

Książki, filmy, tatuaże

Mimo sukcesu, wkrótce zdecydowała się na radykalną zmianę. Zajęła się tworzeniem prac na papierze: gwaszy, rysunków, akwarel. Niewielkich, najczęściej o formacie kartki A4. Tworzonych systematycznie. Jak mówiła w wywiadzie udzielonym...