Kościół w skrócie

Przyszłość

Jak Franciszek wyobraża sobie świat po pandemii? Odpowiedź znajdziemy w książce „Wróćmy do marzeń: droga do lepszej przyszłości”, która ukaże się 1 grudnia. W rozmowach online brytyjski dziennikarz Austen Ivereigh pytał papieża m.in. o śmierć George’a Floyda, seksualne nadużycia w Kościele czy prześladowane mniejszości.

Pokora

Kardynał-nominat o. Raniero Cantalamessa, którego Franciszek włączy 28 listopada do Kolegium Kardynalskiego, zrezygnował z przysługującej mu sakry biskupiej. „Prosiłem Ojca Świętego o dyspensę od święceń biskupich. Zadaniem biskupa jest bycie pasterzem i rybakiem. W moim wieku niewiele mógłbym zrobić jako »pasterz«, a to, co mógłbym zrobić jako »rybak«, mogę dalej czynić głosząc słowo Boże” – powiedział 86-letni kaznodzieja Domu Papieskiego.

Poparcie

Obradujący wirtualnie na jesiennej sesji Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w pełni poparł Oświadczenie Konferencji Biskupów Luterańskich odnoszące się do napięć związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. „Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i kształtowanie sumień, nie zaś forsowanie określonych rozwiązań moralnych poprzez narzucanie ich za pomocą regulacji prawnych w sferze państwa” – napisali luterańscy biskupi.