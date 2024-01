„Klątwa”: dawno nie oglądaliśmy w telewizji czegoś równie dobrego

„Klątwa” idzie w tych zabiegach o wiele dalej niż specjalizujące się w podobnym poczuciu humoru pierwsze, oryginalne brytyjskie „The Office” Ricky’ego Gervaisa. Momentami przeciągająca się żenada staje się wręcz torturą, wstydzimy się za bohaterów i za to, że podglądamy ich w sytuacjach aż tak bardzo ich obnażających.

Już pierwszy odcinek dostarcza widzom wymagającego testu. Siegelowie odwiedzają rodziców Whitney. Ojciec kobiety zabiera zięcia na męską rozmowę. Pyta, kiedy ich interes zacznie na siebie naprawdę zarabiać, co z wnukami, jak się im powodzi w małżeństwie. W pewnym momencie zaczyna pouczać Ashera, by nie przejmował się skromnymi rozmiarami swojego przyrodzenia, by je przyjął i nosił jak honorową odznakę, bo nie przeszkadza być dobrym mężem i ojcem. Demonstruje też zięciowi, że mówi z doświadczenia.

To poczucie żenady i niezręczności przechodzi w serialu momentami w znacznie głębszy, bardziej złowieszczy niepokój. Buduje go muzyka i sposób inscenizacji. Wbrew telewizyjnym przyzwyczajeniom postaci nieustannie filmowane są z dystansu, w odbiciach, na ekranach monitorów i smartfonów, widziane są przez okna albo inne otwory. Ustawia to widza w pozycji podglądacza.

Trend na TikToku

Ale głównym źródłem niepokoju jest tytułowa klątwa. Dougie namawia Ashera, by nakręcił scenę, w której daje młodej, czarnej, wyglądającej jak bezdomna dziewczynce pieniądze. Asher ma tylko sto dolarów, więc gdy Dougie krzyczy „cięcie”, odbiera dziewczynce tę sumę – chce pomagać, ale uważa, że taka kwota to stanowczo zbyt wiele. Dziewczynka w odpowiedzi „przeklina go”.

Siegelowie nie wierzą oczywiście w żadne klątwy, ale zaczynają im się przytrafiać różne nieszczęśliwe wypadki. Początkowo nie łączą ich z klątwą, gdy jednak okazuje się, że rodzina dziewczynki zajmuje jeden z domów kupionych przez małżeństwo pod rozbiórkę, para pozwala jej w nim zostać bez konieczności płacenia czynszu. Dziewczynka zapewnia co prawda, że cała ta klątwa to tylko „trend na TikToku”, ale Asher zaczyna się coraz bardziej niepokoić, że naprawdę mógł zostać „przeklęty”.

Konfrontacja Ashera z czarną dziewczynką przypomina konfrontację Christiana, kuratora sztuki współczesnej ze Sztokholmu, z arabskim chłopcem, migrantem lub ich potomkiem, z filmu „The Square” Rubena Östlunda. Po tym jak Christian zostaje okradziony w pobliżu bloku zamieszkanego przez uboższą ludność szwedzkiej stolicy, umieszcza we wszystkich skrzynkach pocztowych w budynku ulotkę z informacją o kradzieży i prośbą o zwrot zrabowanego telefonu i portfela. W odpowiedzi chłopiec zjawia się u Christiana i oskarża go, że przez jego list rodzice są przekonani, że to on dokonał kradzieży, domaga się przeprosin i grozi, że zmieni życie kuratora w piekło. W tym samym czasie Christian przygotowuje wystawienie pracy zatytułowanej „The Square”, która – jak głosi oświadczenie samej artystki – ma być przestrzenią „troski i zaufania, w której wszyscy mają równe prawa i obowiązki”.