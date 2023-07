Katakumby pamięci

Co takiego ma w sobie Neapol, że stał się pełnokrwistym bohaterem tylu filmów i książek? Najlepiej byłoby zapytać Elenę Ferrante, Paola Sorrentino czy, pośrednio, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, organicznie zżytych ze stolicą Kampanii. Nawet blokowisko Scampia w adaptacji „Gomorry” dokonanej przez Mattea Garronego było czymś więcej niż newralgicznym miejscem akcji, a co dopiero starsze, malowniczo zrujnowane dzielnice. „Nieprzenikalny”, „spowity tajemnicą”, „wielobarwny”, „przygnieciony życiem w rozpędzie” – to tylko niektóre fanowskie określenia, spuentowane słynnym powiedzeniem „zobaczyć Neapol i umrzeć”. Klucze do niego bywają jednak bardzo różne: sentymentalny, w tym ściśle autobiograficzny, metafizyczny, sensacyjny, społecznie zaangażowany… Który z nich wybrał w „Nostalgii” reżyser i współscenarzysta Mario Martone, wydaje się oczywiste, ale powrót w rodzinne strony ma tutaj...