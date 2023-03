Kardynalska dola

Osiemset metrów kwadratowych liczy rzymska rezydencja jednego z ważniejszych urzędników watykańskiego Sekretariatu Stanu. Dorównuje jej siedmiołazienkowy apartament członka papieskiej rady kardynałów czy niewiele mniejsze mieszkanie emerytowanego prefekta kongregacji przy via Conciliazione. Inni hierarchowie zajmują lokale 300-400 metrowe, a skromniejszą powierzchnię rekompensują im widokowe tarasy, ogrody, piwnice z winem czy freski na ścianach. Niektórzy dzielą apartament z sekretarzem i kilkoma zakonnicami, zajmującymi się domem.

Watykan ma 5261 nieruchomości, z czego większość w Rzymie. W 2020 r. przyniosły one 15,2 mln euro dochodu, co daje miesięczną średnią 241 euro za każdą z nich, ponieważ tylko 14 proc. lokali wynajmowanych jest po cenach rynkowych – pozostałe udostępniane są na ­preferencyjnych warunkach lub nieodpłatnie.

Decyzją Franciszka (który zajmuje 70-metrowe mieszkanie w Domu św. Marty) kardynałowie i wyżsi urzędnicy kurii będą od teraz płacić czynsz ustalany przez Sekretariat Ekonomiczny. Z pewnością nie będą to ceny rynkowe, bo wtedy nie byliby w stanie opłacić go z pensji (w przypadku kardynała to 4,5-5,5 tys. euro miesięcznie), ale stawki nie mogą być niższe od tych, jakie płacą inni pracownicy Watykanu. Zmiana przepisów podyktowana jest deficytem budżetowym Stolicy Apostolskiej.©℗