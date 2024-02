Kapusta u Zośki, sery od Krzysztofa. Nie dajmy się stereotypom o bazarach (i carbonarze)

Na razie więc możemy sobie poszydzić – bezpiecznie, bo z zatrutym mózgiem nie ląduje się w szpitalu – z tego, jak to jest z myciem rąk na Podkarpaciu i o kiełbasie z emaliowanej miednicy czarnej od much. Gruczoł z jadem stereotypu nosi w głowie każdy i każda, nawet jeśli zamiast „Nowin” przewija na telefonie „New York Timesa”. Ile było śmiechu, gdym wyczytał niedawno w tamtejszej rubryce kulinarnej, że carbonara bez a) śmietany, b) czosnku, c) cebuli jest, trzymajcie się mocno krzesła, „minimalistyczna”.

Zostawmy na boku śmietanę, kiedy z rok temu dotknąłem tego tematu, słusznie zostałem napomniany, że żołądkowanie się o jej obecność w tym daniu to próba udawania świętszego od papieża. Daremna tym bardziej, że carbonarowy kościół jest wciąż przed soborem nicejskim i nie będziemy się przecież wyrzynać za przecinki i zaimki w wyznaniu wiary.

Niech już będzie śmietana (byle dobra, taka od baby z ław na Kleparzu – wiecie, jak ma na imię?), ale cebula i czosnek?! Z drugiej strony, skala udziału Amerykanów w stworzeniu i rozpropagowaniu carbonary powoli dociera nawet do świadomości Włochów, choć nadal są miejsca, gdzie za mówienie głośno, że to świeży import, można oberwać mocniej niż za rzymski salut (z Rzymem, tym starożytnym, ma on zresztą tyle wspólnego, co carbonara). Niech zatem sobie w Nowym Jorku dodają, co chcą, ale mnie zafrapował rzekomy minimalizm naszej wersji.

Ano tak, każdy wie, że w Ameryce wszystko musi być na maksa: kilo cukru na pączka, litr ostrej srirachy na porcję skrzydełek. Kiedy robimy amerykańskie przepisy, zawsze redukujemy proporcje. Śmiejemy się, że mają manię wielkości. Albo się jej boimy. Słowo great skleja się naturalnie w głowach z America, dając Trumpowi skuteczny wytrych propagandowy. Złości nas to, że tak się dają na to nabrać. Chciałbym przez te miesiące do listopada znaleźć poznawcze tropy, by zrozumieć coś poza stereotypem. Zobaczyć nawet z dużej odległości człowieka z imieniem nad miską cebulowej carbonary.

Oto bliski naszym słowiańskim gustom przepis na „syty” makaron ziemniaczano-kiełbasiany. Gotujemy w mundurach 400 g ziemniaków. Studzimy, obieramy, rozgniatamy dokładnie, solimy, dodajemy dwie łyżki parmezanu i pieprz. Białą surową kiełbasę wyjmujemy z flaka, drobno kruszymy w palcach i podsmażamy na dużej patelni bez tłuszczu, aż się dobrze zezłoci. Gotujemy 400 g krótkiego makaronu, w połowie czasu gotowania podbieramy kubek wody, dodajemy ją do ziemniaków i miksujemy je na gładki krem. Po pełnym czasie gotowania przerzucamy makaron na patelnię, łączymy z kiełbasą, a następnie dodajemy ziemniaczany krem, ewentualnie dolewając jeszcze trochę wody. Dla urody dania możemy ziemniaki zabarwić odrobiną kurkumy albo szafranu.