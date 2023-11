„Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo”. Światowa premiera wyjątkowej wystawy

Wieczorami, gdy tłumy zwiedzających opuszczały Kaplicę Sykstyńską, w jej wnętrzu ostrożnie rozstawiano rusztowania. To na nich umieszczono specjalnie skonstruowany dla tego projektu przez firmę Canon, niezwykle precyzyjny sprzęt fotograficzny. Przedsięwzięciem kierowali wybitni włoscy specjaliści. W ten sposób – pod patronatem władz Watykanu i Muzeów Watykańskich – w trakcie kilkudziesięciu nocy powstało ponad 270 tys. zdjęć, które oddają szczegóły fresków Michała Anioła w skali 1 do 1. Zdjęcia zostały następnie połączone, dzięki czemu zyskaliśmy odwzorowanie wnętrza Kaplicy Sykstyńskiej, ze wszystkimi jej detalami, przy zachowaniu zgodności kolorów z oryginałem na poziomie 99,7 proc.

Wystawa, która powstała na bazie tych fotografii, jest niezwykła – po raz pierwszy w historii wystaw immersyjnych mamy do czynienia ze spektaklem, który ma swój scenariusz i dynamikę. W pierwszym pomieszczeniu – otwieramy je już 18 listopada w Warszawie – zwiedzający zobaczą film dokumentujący powstanie wystawy, a także wywiady z jej organizatorami i twórcami, w tym fotografami, a także unikalne repliki najsłynniejszych rzeźb Michała Anioła: Piety i Dawida.

W kolejnym pomieszczeniu znajduje się ogromna sala kinowa, w której po raz pierwszy w Europie wykorzystano ogromny ekran diodowy o wymiarach: 20 m szerokości i 4 m wysokości. Wyświetlany na nim film rozpoczyna się od prezentacji rozgwieżdżonego nieba, które zastał w Kaplicy Sykstyńskiej Michał Anioł przed rozpoczęciem prac. W tej sali poznajemy historię powstania kaplicy, ciekawostki z nią związane oraz proces twórczy mistrza. Ten autorski film jest właściwym wstępem do nowatorskiego i najbardziej zaawansowanego technologicznie spektaklu immersyjnego, który czeka na zwiedzających w kolejnym pomieszczeniu, będącym prawie pełnoskalowym odwzorowaniem całej Kaplicy. To tam zapoznajemy się ze szczegółami wszystkich dzieł Sykstyny w dużych zbliżeniach, a także w niezwykłej iluminacji dzięki ekranowaniu równocześnie sufitu i ścian, przy pomocy prawie 50 najwyższej klasy projektorów laserowych. Co ważne – towarzyszyć temu będą również poruszające efekty dźwiękowe, a nawet... zapachowe.

Nigdy nie mielibyśmy okazji doświadczyć czegoś takiego na miejscu w Watykanie, mając freski 20 metrów nad głowami. Na wystawie „Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo” zagłębimy się nie tylko w obrazach mistrza włoskiego renesansu. Naszą intencją jest, żeby obecność na wystawie była dla Państwa zarówno przeżyciem emocjonalnym i estetycznym, jak i duchowym.

Otwarcie wystawy: 18 listopada 2023 r. Bilety: Eventim.pl