Jestem, by opowiadać

JACEK TARAN: Rozmawiamy w 491 dniu inwazji. Ile z tych dni spędziłeś w Ukrainie?

WOJCIECH GRZĘDZIŃSKI: Nie liczyłem. Dużo. Sądzę, że w tym czasie byłem poza Ukrainą nieco ponad trzy miesiące. Pracuję cały czas głównie na wschodzie Ukrainy.

We wtorek 27 czerwca byłeś w Kramatorsku. Co tam się zdarzyło?

To pierwsze miasto poza linią frontu, gdzie można odpocząć, gdzie toczy się normalne życie, żołnierze przyjeżdżają tu spotkać się z rodzinami. To był właśnie taki zwyczajny spokojny dzień. Siedziałem w Rii. To jedna z najbardziej znanych restauracji w mieście, popularny punkt spotkań wolontariuszy, dziennikarzy i żołnierzy. W okolicy nie ma obiektów wojskowych. O godzinie 19.30 uderzyła rakieta Iskander, zabiła 12 ludzi, raniła kilkadziesiąt. Zginęły m.in. dwie 14-letnie bliźniaczki.

Uczestniczyłeś przy ratowaniu...