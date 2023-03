Jak przeżyć siebie

Sezon zaczyna na dobre w marcu, kiedy wielu narciarzy północnej półkuli chowa deski po szafach i strychach. Ale właśnie wtedy puch na kanadyjskim zachodzie jest najlepszy. Choć minionej zimy go poskąpiło, to jednak w Kolumbii Brytyjskiej nadal są dwa metry śniegu zamiast sześciu. W Whistler, które przeciętny zjadacz śniegu kojarzy raczej z narciarską areną igrzysk olimpijskich, medalami Justyny Kowalczyk i Adama Małysza, sezon potrwa do maja. Wtedy zbiegnie się z sezonem latania. Na razie jednak czas zapiąć nie najnowsze już narty, których model przyciągnął go kiedyś nazwą.

– Pomyślałem, że skoro nazwano je Huascarán, to muszą się nadawać do jazdy w każdych warunkach – mówi. I właśnie na najwyższym szczycie Peru, z którego do lipca 1978 r. nikt nawet nie próbował zjechać, mogłaby się zacząć opowieść o Peterze Chrzanowskim.

Człowiek do przygód

Ale zaczyna się...