Jak pokonać smoka

Siedemnaście pierwiastków o niety-powych nazwach – jak gadolin, neodym czy dysproz – to złoto XXI stulecia. Dzięki swoim właściwościom magnetycznym i optycznym metale ziem rzadkich służą do produkcji magnesów w smartfonach, laptopach, turbinach wiatrowych, samochodach elektrycznych i sprzęcie wojskowym. Ślady tych surowców znajdziemy m.in. w dronach, łodziach podwodnych, systemach obrony rakietowej i reaktorach jądrowych.

Szacuje się, że do 2030 r. zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich wzrośnie niemal trzykrotnie. Jak z kolei wylicza Międzynarodowa Agencja Energetyczna, do osiągnięcia do roku 2050 neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla świat będzie potrzebował aż 42 razy więcej litu niż dotychczas, 25 razy więcej grafitu, 21 razy więcej kobaltu – i ogólnie siedem razy więcej wszystkich metali ziem rzadkich.

Na garnuszku Pekinu

O strategicznym...