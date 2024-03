Jak to możliwe, że skompromitowany hierarcha zostanie pochowany w katedrze

„Niektórzy mówią: »Jak mogliście tak robić, to zaniedbania«... Tak to jest, jak się patrzy przez współczesne okulary na rzeczywistość, która była 25 lat temu” – mówi Dudkiewiczowi wrocławski arcybiskup senior. I zastanawia się: „Czy to jest proporcjonalne, żeby za jednego zboczeńca ukarani zostali kardynał, Tyrawa, Janiak i ja? Pewno Watykan chce dla przykładu wobec mediów i świata ubić jednego czy drugiego biskupa emeryta, który jest już blisko końca życia. Dla Watykanu to niewielka rzecz. Być może jakaś frakcja się dorwała w Watykanie i steruje tym wszystkim. Papież jest z innego kręgu kulturowego, nie zna naszej sytuacji, (...). Odsunięto ludzi związanych z Janem Pawłem II na boczny tor. A to był wielki papież, zaistniał na świecie, był gwiazdorem. Niektórym to mogło się nie podobać, mogli zazdrościć. Bo wcześniej to zawsze Włosi byli najważniejsi”.

Złamany zakaz

O tym, jak zmarły metropolita senior podchodził do wyznaczonych mu ograniczeń świadczy wydarzenie sprzed roku. 11 marca 2023 r. ingres do katedry gliwickiej odbywał bp Sławomir Oder. Abp. Gołębiewski znalazł się w licznej biskupiej koncelebrze tej uroczystości. Kiedy wybuchł medialny skandal, rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak SJ przyznał, że „obecność abp. Gołębiewskiego pośród koncelebransów uroczystości w Gliwicach była złamaniem obowiązującego nakazu kościelnego”. Ale chwilę później usprawiedliwił obecnych hierarchów, podkreślając, że „zgodnie z prawem kościelnym arcybiskup senior podlega wyłącznie bezpośredniej jurysdykcji Stolicy Apostolskiej. Żaden z biskupów w Polsce, w tym również przewodniczący KEP, nie ma prawnych możliwości dyscyplinowania któregokolwiek z biskupów w podobnych sytuacjach”.

W komentarzu redakcyjnym pytałem wtedy: „Nawet jeśli przyjąć tłumaczenie, że [biskupi] nie mieli żadnego oparcia prawnego do zdyscyplinowania abp. Gołębiewskiego, pozostaje jeszcze przyzwoitość i zdrowy rozsądek. Dlaczego ani nuncjusz Salvatore Pennacchio, ani żaden z obecnych kardynałów (Kazimierz Nycz z Warszawy i Stanisław Dziwisz z Krakowa), ani przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki czy ktokolwiek z pozostałych biskupów nie postawił weta: »ksiądz arcybiskup nie może koncelebrować z nami mszy«?”.