Ja ci dam, a ty przyjdź

Po chwilowym szoku zapowiedzią przekształcenia programu Rodzina 500 plus w 800 plus, opozycja ruszyła do kontrofensywy. „Tusk zaorał Kaczyńskiego” – słychać było z wielu stron po tym, jak lider PO zaproponował podniesienie świadczenia już od czerwca. I najnowsze sondaże rzeczywiście wskazują, że rzucona nagle przez Jarosława Kaczyńskiego oferta 800 plus, darmowych autostrad, a także leków dla seniorów oraz dzieci i młodzieży – nie przyniosła wielkiego efektu. PiS nadal balansuje na granicy utraty władzy, choćby po wyborach dogadał się z Konfederacją.

Dziś zresztą nic na to nie wskazuje, Kaczyński jest dla Sławomira Mentzena obiektem kpin, zaś Konfederacja, jako jedyna obok sojuszu PSL i Polski 2050, nie uczestniczy w festiwalu mnożących się obietnic, co tylko uwypukla kiepski stan naszej polityki. Tyle że jesienią wszystko może być inne. Mentzen już nieraz zmieniał poglądy, a ...