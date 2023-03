Iran: walka o edukację

Kobiety w Iranie walczą o prawo do edukacji, a władze Republiki Islamskiej robią wiele, by to utrudnić. W ostatnich tygodniach w całym kraju setki uczennic (dokładne liczby nie są znane) zostało otrutych toksycznym gazem – wprawdzie żadna nie zmarła, ale wiele ma problem z oddychaniem i zawroty głowy. Celem ataków może być zasianie przez rządzących strachu wśród uczennic i ich rodzin oraz zamknięcie szkół dla dziewcząt. Może to być też zemsta za antyrządowe protesty, kierowane często przez kobiety, które wybuchły po śmierci Mahsy Amini we wrześniu 2022 r. Na zdjęciu: uczennice z miasta Kom ratują podtrutą koleżankę. ©℗