Indie: upały podgrzały politykę

Indyjskie lato, w hindi zwane garmi ka mosam (bliźniaczy przymiotnik garm, czyli gorący, z pewnością kojarzą miłośnicy kuchni wschodnich, często używający mieszanki przypraw garam masala), zaczyna się zwykle w kwietniu i trwa do pierwszych monsunowych deszczy, które zaczynają padać w czerwcu. W tym okresie z nieba zawsze leje się żar, na drzewach osiada żółtawy pył unoszony z pól, a o poranku widzialności nie zaciera charakterystyczna dla innych indyjskich pór roku wilgoć unosząca się w powietrzu.

Modi znów zwycięża, choć z mniejszą przewagą

Tegoroczne temperatury okazały się jednak na tyle wysokie, że zaczęły mieć wpływ także na politykę. Trwające od 19 kwietnia wybory do izby niższej indyjskiego parlamentu kosztowały życie 33 urzędników, którzy doznali udaru cieplnego w trakcie pracy w punktach wyborczych. W Radźasanie stanowy sąd wydał postanowienie, w którym wzywał władze centralne do ogłoszenia stanu wyjątkowego w związku z falą upałów.

Wybory zakończyły się 1 czerwca i wedle wstępnych sondaży dały zwycięstwo rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej (BJP), choć nie tak spektakularne, jak zapowiadał jej lider, premier Narendra Modi. Koalicja pod kierownictwem BJP może liczyć na ok. 350 z 552 mandatów (w tym dwa mandaty obsadza prezydent). Modi przekonywał, że bez trudu zyska co najmniej 400 deputowanych, kierując się zapewne wynikami badań, które sugerowały, że zmiany klimatyczne, które upośledzają drobną produkcję rolną, jednocześnie skłaniają mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w głosowaniach i do wyboru kandydatów wywodzących się z rolnictwa. Gorszy od oczekiwanych wynik BJP może świadczyć, że zdaniem wiejskich wyborców Indyjska Partia Ludowa coraz gorzej reprezentuje ich interesy.