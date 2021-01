Od 2008 r. mieszkam w Wiedniu. Do wyjazdu czytałem „TP” – od numeru majowego z 2001 roku co tydzień. Wtedy „TP” ukazywał się w formacie A3 i czytało się go na biurku, inaczej gniótł się. Macie teraz młodą redakcję, ale jesteście marką – macie odwagę zadawać pytania i zostawiać czytelnika z wyborem. Cieszę się, że ks. Boniecki jest z Wami i – podobnie jak inni – nie rozumiem zakazów nakładanych na niego. Proszę być dobrej myśli w sprawie przeprowadzki. Ja chcę teraz wykupić prenumeratę, by pokazać, że to tylko adres, i że idę za Wami, dokądkolwiek pójdziecie.

