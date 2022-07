Goffery kopią tunele długie nawet na 160 metrów. Po co to robią?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, Veronica Selden, studentka Uniwersytetu Florydy, i Francis E. Putz, jej wykładowca, umieścili w tunelach tych gryzoni metalowe przegrody, które uniemożliwiały im swobodne korzystanie z niektórych części. Okazało się, że wyłączone z użytku tunele szybko zarosły korzeniami rozmaitych roślin. W pozostałych miejscach korzeni nie było widać – goffery najwidoczniej je zjadały. Autorzy opisanego w „Current Biology” eksperymentu twierdzą, że podziemną działalność tych gryzoni można porównać do prymitywnego rolnictwa: w dobrze napowietrzonej dzięki tunelom glebie, nawożonej odchodami gofferów, korzenie rosną szybciej, sprzyja temu także ich regularne podgryzanie. Żniwa gofferów nie muszą być jednak zbyt obfite – zapewniają im od 20 do 60 proc. zapotrzebowania energetycznego. Dietę prawdopodobnie muszą uzupełniać żerowaniem na powierzchni. ©℗

