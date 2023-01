Genialna przyjaciółka Maria Oferska

Redaktor i przyjaciel to ciche role życiowe, za które nawet geniuszom nie stawia się pomników. Zresztą ona stroniła od cokołów. Kiedy jeden z jej bliskich, szykując dla niej laudację z okazji przyznania Nagrody PEN Clubu za zasługi edytorskie, odkrył nieznany a chwalebny epizod z jej biografii, wymogła na nim obietnicę, że nie ujawni tego w swoim odczycie. Znajomych autorów prosiła podobno, by nie wymieniali jej w podziękowaniach. Ten i ów przeszmuglował gdzieś wyrazy wdzięczności, ale bardziej pouczająca byłaby lektura dedykacji w jej domowym księgozbiorze. Na przykład: „Marysi Ofierskiej, kochanej opiekunce, ofiarowuje autorka. Październik 73” – to z „Etosu rycerskiego” Marii Ossowskiej.

Cena sumienia

Jej pomnikiem jest piramida książek, które na okładce nie mają jej nazwiska, lecz istnienie w polszczyźnie zawdzięczają jej edytorskiej pieczy: „Orientalizm” Edwarda...