Gdy trudne jest proste

Gdy byłam w trzeciej klasie podstawówki, a była to zwyczajna tysiąc­latka, naszą szkołę odwiedził kompozytor muzyki współczesnej. Takie to były czasy – zdarzało się, że niespodziewające się niczego szczawiki znienacka traktowano kulturą wysoką.

Wiele dałabym, żeby przypomnieć sobie, kto to był, bo niestety zapamiętałam prawie wszystko – oprócz nazwiska. Być może do wizyty władze szkoły zachęciła sława Wojciecha Kilara, który podbijał wówczas popową publiczność dzięki „Drakuli”, i postanowiono konsekwentnie pielęgnować wizerunek Śląska jako krainy muzyką bogatej? Niezależnie od tego, kto był gościem szkoły, trafił we właściwy czas i miejsce. Gdy opowiadał o tym, jak to jako mały brzdąc napisał pierwszy utwór zainspirowany widokiem motyla na kwiatku, rozległa się niebawem nie skoczna melodia, jakiej być może spodziewały się nasze młode uszy, ale burzliwa, atonalna miniatura....