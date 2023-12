Gaza: czas apokalipsy

Wojen nie można ze sobą porównywać – bo przerażenie, ból czy strata to przeżycia graniczne, do których nie da się stosować jednej skali. Jednak to, co od października 2023 r. dzieje się na Bliskim Wschodzie, to już nie kwestia wyjścia poza skalę. Raczej: poza wyobraźnię.

Kiedy przed siedmioma laty trwały najcięższe walki o syryjskie Aleppo, a ONZ codziennie informowała o kolejnych zniszczonych punktach poboru wody, mogło się wydawać, że wojna w warunkach miejskich nie może być bardziej okrutna. Dziś cała Strefa Gazy jest nowym Aleppo – organizacje humanitarne nie są już w stanie podawać dokładnych danych o zniszczeniach. Doszło do tego, że Hamas, organizacja zbrodnicza, nie musi zawyżać danych o palestyńskich ofiarach – kontrolowane przez niego Ministerstwo Zdrowia w Strefie Gazie uchodzi w tej kwestii za wiarygodne źródło informacji. Ofiar jest po prostu tak dużo. A wbrew izraelskim deklaracjom o chęci całkowitego zniszczenia Hamasu, właśnie ta organizacja wyrasta jak na razie na najważniejszy głos Palestyny.