Film „Dobrzy nieznajomi”: o czym rozmawialibyśmy ze swoimi rodzicami, gdybyśmy spotkali ich o kilkadziesiąt lat młodszych?

Nostalgia ma w tym filmie słodko-gorzki posmak. Z jednej strony powracają różne ejtisowe zabawki, plakaty, kasety, winyle, z drugiej strony to, co słyszmy na ścieżce dźwiękowej, brzmi niczym raj podwójnie utracony. W ówczesnej brytyjskiej popkulturze, w piosenkach Pet Shop Boys, Bronski Beat, a zwłaszcza w naładowanym znaczeniami „The Power of Love” zespołu Frankie Goes To Hollywood słychać dzisiaj nie tylko barwny klimat epoki, lecz także ówczesne historie queerowe, dorastanie z łatką odmieńca, naturalny strach czy wyimaginowane fobie związane z AIDS. Nawet w fantazjach Adama, jak mogłaby wyglądać „ta” rozmowa z matką i ojcem, pojawia się w którymś momencie cień realnych uprzedzeń. I choć wydawać by się mogło, że pokolenie Harry’ego jest już wolne od tego rodzaju traum, film pokazuje, że nieuleczone łatwo mogą się reprodukować i zatruwać następne generacje.

„Dobrzy nieznajomi” to pod wieloma względami kino wysoko wrażliwe. Haigh jest mistrzem w operowaniu subtelnościami, niezależnie od tego, czy mowa o gejowskim romansie („Zupełnie inny weekend”) czy o tajemnicach małżeństwa z długim stażem („45 lat”). Tym razem, przerzucając prawie niewidzialne mosty między jawą a imaginacją, opowiada o wewnętrznych blokadach i wynikających z tego fatalnych zaniechaniach. Ową wrażliwość znajdujemy również w odtwórcach głównych bohaterów: u Andrew Scotta jako Adama (przy tej kreacji mogą się schować wszystkie „Ripleye”) i u Paula Mescala w roli Harry’ego (postaci jakże bliskiej ojcu z „Aftersun”). Dodajmy do tego Claire Foy grającą matkę i Jamiego Bella, który w roli wąsatego taty mruga do nas, przypominając o swoim chłopięcym występie w filmie „Billy Elliot” Stephena Daldry’ego. Wszyscy oni dają popis wyważonego aktorstwa najwyższej klasy. W filmie, którego pytaniem najważniejszym i – miejmy nadzieję – retorycznym, pozostaje to, czy w ogóle zasługujemy na czyjąś miłość.