Elektryki zza wielkiego muru

Chińskie koncerny motoryzacyjne na nowo szykują się do podboju zagranicznych rynków. Na nowo, gdyż pierwsza próba, kilkanaście lat temu, się nie udała. Teraz obiecują produkty wyższej jakości i zarazem przystępne cenowo. Co najważniejsze: ich oferta dotyczy przede wszystkim aut o „czystym” napędzie elektrycznym lub hybryd.

To branża, w której Państwo Środka niepostrzeżenie stało się światowym liderem. Już dziś w Chinach sprzedaje się 59 proc. światowej produkcji nowych elektryków: to ponad 6 mln aut rocznie, czyli jedna czwarta miejscowego rynku motoryzacyjnego (może się wydawać, że to niewiele, zważywszy na populację, ale po pierwsze: 24 mln nowych aut w rok daje po 10 latach 240 mln, a po drugie: setki milionów ludzi ciągle żyją w biedzie i jeżdżą na popularnych skuterach). Ponadto do końca dekady ta wartość ma ulec podwojeniu. Dla porównania: mieszkańcy Unii Europejskiej i ...