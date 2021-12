Edukacja: ustawa w cieniu ustawki

W tle zawirowań wokół nauczania podczas czwartej fali pandemii krystalizuje się flagowa reforma ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Jednak w odróżnieniu od szkolnego lockdownu, którego sens trudno odgadnąć (jedyna racjonalna hipoteza to polityczna ustawka: udajemy, że coś robimy, ale ograniczamy się do sześciu dni zdalnej nauki, by nikogo zbytnio nie rozdrażnić), tu przynajmniej jasne jest, o co chodzi – o władzę i kontrolę.

Z mającego trafić pod obrady Sejmu w tym tygodniu projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zwanego od nazwiska jego promotora „lex Czarnek”, zniknął jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów – resort wycofał się z pomysłu, by zwiększyć kontrolę kuratoriów nad procesem wyboru dyrektorów szkół, co niektórych polityków opozycji skłoniło nawet do odtrąbienia sukcesu. Tyle że w projekcie pozostały dwa inne...