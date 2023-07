Dywizje papieża

Pokój jest sprawą zbyt ważną, by ­zostawić ją dyplomatom” – powiedział ktoś, długo zanim papież wprowadził tę myśl w życie. Dyplomacja nie jest dla Franciszka jedyną dziedziną, w której wykazuje ograniczone zaufanie do swoich służb, ale to właśnie jej słabości wojna w Ukrainie obnażyła najdotkliwiej i najbardziej widocznie. Pierwsze miesiące rosyjskiej inwazji znaczyło pasmo nieskutecznych inicjatyw i chaotycznych wypowiedzi papieża – raz ostrożnych, w przekonaniu o wartości dyplomatycznego nicniemówienia, to znów pochopnych i nieprzemyślanych, będących wyrazem zniecierpliwienia i gwałtownych emocji. Sporo czasu musiało minąć, zanim materię tak ważną jak pokój papież przekazał w ręce człowieka, który umie połączyć nieschematyczność działań, tak Franciszkowi bliską, z regułami, jakie rządzą światem międzynarodowej polityki.

Wizyta kard. Matteo Zuppiego w Kijowie (5-6 czerwca) i...