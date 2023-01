Dyrektywa Omnibus, czyli kuchenne rewolucje w polskim handlu

Zainteresowanie opinii publicznej, jakie towarzyszy zmianom narzuconym handlowcom przez unijną dyrektywę Omnibus, nakazującą podawanie najniższej ceny przecenionego produktu z ostatnich 30 dni, z pewnością nie utrzyma się długo. Na razie internet wciąż ekscytuje się kolejnymi przypadkami „promocji”, na których zmiany w przepisach przyłapały polskie sklepy.

Cóż, grudzień to tradycyjny czas podwyżek cen i udawanych rabatów. Najlepszym przykładem tego dobrze znanego i opisanego w wyczerpujący sposób zjawiska stała się polska wariacja na temat Black Friday, kiedy to – jak wynika z danych zebranych przez operatora płatności internetowych PayU – kilkudziesięcioprocentowe obniżki cen przydarzają się głównie w materiałach reklamowych. W rzeczywistości portfelom klientów daje się ulżyć najwyżej na 3-4 proc. w stosunku do cen regularnych, a więc tyle, ile bez większego trudu można na co...