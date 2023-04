Dylemat ukraińskiej kontrofensywy

Zmęczenie widać po twarzach, nawet jeśli w rozmowie okazują optymizm. Także po twarzy tego oficera służb medycznych – jednego z tych, którzy odpowiadają za szpitale polowe w obwodzie donieckim, gdzie od miesięcy krwawią także obrońcy. Od naszego pierwszego spotkania, w grudniu 2022 r., posiwiał, pogłębiły mu się bruzdy na twarzy. – Gdy to się skończy, pojadę w świat jako lekarz-wolontariusz – obiecuje sobie, kiedy widzimy się kolejny raz, by przekazać mu przywieziony sprzęt medyczny (to już dziesiąty wyjazd na Ukrainę w ramach prowadzonej od jesieni „Tygodnikowej” akcji).

Zmęczenie jako zjawisko społeczne – nie ma badań mierzących jego poziom. Sondaże krążą wokół wiary w zwycięstwo. W badaniu Centrum Razumkowa z przełomu lutego i marca 93 proc. pytanych odparło, że w nie wierzy (w tym połowa, że dokona się w tym roku). Bojowość bije z billboardów. „Przekuj gniew w oręż” –...