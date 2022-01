Dwieście odcinków minęło

Lada chwila miną trzy lata, odkąd w magazynku przy Wiślnej 12, za pomocą kawałka wykładziny, korkowej tablicy, stolika obitego wycieraczką i dwóch lampek biurowych urządziliśmy studio podkastowe. Był koniec stycznia 2019 roku, podcasting coraz bardziej się przebijał jako format towarzyszący odbiorcy tam, gdzie nie da się czytać (czy to w komunikacji miejskiej, w aucie, czy przy zmywaniu) i uwalniający od takich uciążliwości radia, jak sztywna ramówka czy wszędobylskie reklamy. Zaś twórcom treści pozwalający na więcej swobody i łagodniejsze tempo. Skoro więc podkast to format, który towarzyszy i daje czas – uznaliśmy, że jak ulał pasuje do „Tygodnika”.

Trzy lata później w nowej redakcji przy Dworskiej 1C dysponujemy już wygodnym i profesjonalnie wyposażonym studiem. I właśnie przekroczyliśmy liczbę dwustu odcinków. W mijającym 2021 roku opublikowaliśmy łącznie 2274 minut treści.



Michał Kuźmiński w studiu Podkastu Powszechnego / fot. Grażyna Makara

Nie przestaliśmy działać nawet w najcięższym lockdownie, gdy całą redakcję trzeba było przestawić na pracę zdalną. Przeciwnie, to właśnie wtedy poczuliśmy, że podkast jest potrzebny najbardziej – jako towarzysz w trudnym czasie. Katarzyna Kubisiowska zaczęła wtedy zapraszać wybitne postacie kultury do rozmowy, o własnym pokoju i o punktach zwrotnych, a Łukasz Lamża w swoim naukowym cyklu opowiadał o zmaganiach badaczy z koronawirusem. Bo w międzyczasie, obok rozmów redakcyjnych, wprowadziliśmy do podkastu właśnie autorskie cykle. O sztuce powszechnie nieznanej opowiada Magdalena Łanuszka, korespondencje z Izraela tworzy Karolina Przewrocka-Aderet, a po rozmaitych sensach słowa „dom” oprowadza Krzysztof Story. I trzymajcie Państwo kciuki, bo mamy jeszcze kolejne pomysły.

Poza serwisem tygodnikpowszechny.pl naszych podkastów można za darmo słuchać w Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasty czy Lectonie. Na samym tylko Spotify ponad 1,1 tys. z Państwa słuchało Podkastu Powszechnego częściej niż innych podkastów, przybyło aż 43% obserwujących nasz kanał, a w styczniu 2021 Podkast Powszechny po raz pierwszy wylądował na liście przebojów Spotify i przez łącznie 119 dni wyróżniany był w rankingach. Słuchają nas Państwo w aż 48 krajach.

Od tego roku Podkast Powszechny można też wspierać na Patronite. Robi to już 115 osób. Wyrażamy za to wielką wdzięczność i prosimy o dalsze wsparcie – żeby Podkast Powszechny był zawsze dostępny bezpłatnie i mógł się rozwijać. Do opowiedzenia jest jeszcze mnóstwo historii.

Życzymy Państwu w Nowym Roku dobrych spotkań i dobrych wiadomości!