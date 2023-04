Drugie piętro jest trzecie

Ławki zniknęły, pośrodku klasy powstał krąg z krzeseł. Większość uczniów zajęła już miejsca. Za chwilę pojawi się jeszcze kilkoro spóźnionych.

– Niespodzianka! Zamiast lekcji polskiego i geografii macie dzisiaj zajęcia z psychoedukacji – oznajmia polonistka, po czym zabiera się za sprawdzanie wypracowań, oddając klasę trenerkom fundacji Polskie Forum Migracyjne.

To pierwsze takie warsztaty po ukraińsku w warszawskiej podstawówce, do której uczęszcza tysiąc uczniów i uczennic, w tym 40 z doświadczeniem uchodźstwa. W dwudziestoosobowej grupie są trzy nieśmiałe Białorusinki. Reszta to Ukraińcy i Ukrainki. Od roku uczą się w oddziale przygotowawczym – łączonej klasie dla dzieci nieznających języka polskiego. Trenerki fundacji – Maria Sobol i Natalia Marczenko – zaczynają rozgrzewką. Psycholożka Natalia obraca się wokół własnej osi i wypowiada formułkę: „Wiatr wieje na...