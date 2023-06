Drugie dno

Trwają Igrzyska Europejskie w Krako­wie i okolicach. Rzec trzeba, jest to wydarzenie przeciekawe z różnych powodów, głównie finansowych i politycznych, artystycznych, personalnych, obyczajowych, literackich, a najmniej sportowych. I ta znakomita konstatacja uświadamia nam, że Polska jest krajem drugiego dna. Permanentnie.

Otwarcie było bardzo interesujące, choć słychać liczne głosy krytyczne, naszym zdaniem niesłuszne, bo pozbawione tzw. refleksji. Refleksja i zaduma to w naszym kraju dobra rzadkie. No więc miło było patrzeć na tę wielogodzinną, niezrozumiałą ceremonię, transmitowaną do każdego zakątka kuli ziemskiej, przedstawiającą zgrubnie historię naszego kraju. Mogłoby to trwać – jak na nasz gust – dłużej, bo godzin dwanaście, dobę bądź tydzień, a i tak historia Polski byłaby opowiedziana nie do końca, lecz w skrócie. Wiadomo. Dla nas ważne by było, by oglądali to z nami...