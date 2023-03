Doradcy faraona

Pasterz przeprowadzał stado przez rzekę. Niespodzianie pojawił się wilk. Co zrobił pasterz? – pyta midrasz. Rzucił wilkowi wielkiego barana. „Niech się nim zajmie, a jak się przeprawimy, to wrócę po niego”. Podobnie było przy wyjściu Izraelitów z Egiptu – zjawił się anioł Samael i odezwał w te słowa: „Panie Wszechświata! Oddawali cześć bożkom, a Ty rozdzielasz dla nich morze?”. Co zrobił Najwyższy? Oddał w ręce Samaela Hioba, jednego z doradców faraona, o którym napisano: „a był to mąż nieskazitelny i prawy” (Hi 1, 1; Cylkow) i oświadczył: „Otóż jest on w mocy twojej” (Hi 2, 6). Powiedział Bóg: niech się zajmie Hiobem; kiedy Izrael już przejdzie przez morze, ocalę Hioba.

Hiob doradcą faraona? Taką opowieść odnajdujemy w Talmudzie: w kwestiach związanych z potomkami Jakuba władca Egiptu zasięgał rady trzech znamienitych mężów – Hioba, Balaama i Jetry. Kiedy „synowie Israela...