Dodawanie Yolandy

Ruido”, czyli po hiszpańsku: „hałas”. W lipcu, w środku kampanii wyborczej, aż dzwoniło od niego w uszach. Konfrontacja liderów największych formacji, prawicowej Partii Ludowej (PP) i Partii Socjalistycznej (PSOE), nie cichła ani na moment.

Niektóre ciosy były bardziej, inne mniej standardowe – jeśli Alberto Núñez Feijóo, lider PP, nie zarzucał akurat premierowi Pedrowi Sánchezowi fałszowania głosów oddanych korespondencyjnie (na co nie ma dowodów), to Sánchez domagał się, by Feijóo wyjaśnił swoją – zażyłą, jak się może wydawać – relację sprzed lat ze znanym handlarzem narkotyków Marcialem Dorado (na dowód, na nieszczęście dla lidera prawicy, jest zdjęcie).

„Ruido, ruido, ruido” – powtarzała Yolanda Díaz, kierująca resortem pracy w rządzie Sáncheza, gdy dziennikarze pytali ją o debatę telewizyjną obu liderów. Przekonywała, że projekt, z którym idzie do...