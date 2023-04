Dlaczego szpitale biorą chwilówki

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie może funkcjonować tylko dzięki pożyczce z parabanku. Z „chwilówki” ma na wynagrodzenia i pilne rachunki. Minister zdrowia „uspokaja”, że korzystanie z parabankowej pożyczki to sytuacja przejściowa, bo za kilka miesięcy szpital uzyska dostęp do zwykłego kredytu.

Dlaczego szpitale się zadłużają, i to nie tylko w bankach? Władza zapewnia, że nakłady na zdrowie są wyższe niż kiedykolwiek, jednak z pieniędzy publicznych wydajemy na nie ok. 4,8 proc. PKB, najmniej w Unii. Dużą część z tegorocznych ponad 165 mld zł już pożarła inflacja. Szpitale zmagają się ze wzrostem kosztów, przede wszystkim spowodowanym ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń, przy przychodach, które co prawda też wzrosły, ale znacznie mniej. Szpital, który nie reguluje na bieżąco zobowiązań, nie ma szans na kolejny kredyt, bo do tego trzeba przedstawić m.in. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS. A wiele placówek ich nie płaci.

Aktualnych danych o zadłużeniu szpitali nie ma. Według ostatnich, z czerwca 2022 r., długi szpitali wynosiły ponad 18 mld zł, zaś zobowiązania wymagalne, niezapłacone na czas, ponad 2,1 mld zł. ©