Dlaczego potrzebujemy Twojego adresu e-mail?

Szanowni Państwo, pracujemy właśnie nad modernizacją naszego serwisu, której częścią jest ulepszenie mechanizmu logowania - żeby był prostszy, bardziej intuicyjny i przyjazny.

W ramach tych zmian musimy wyłączyć możliwość logowania się przy pomocy konta Facebook. Dzieje się tak z niezależnych od nas, technicznych przyczyn. Ale mamy też przekonanie, że im mniej jest pośredników w takich sprawach, jak osobiste dane, tym lepiej :)

O co chodzi?

Mechanizm, z którego do tej pory korzystał nasz serwis, gdy logowali się Państwo Facebookiem, nie pobierał z Państwa kont facebookowych adresów e-mail (mimo że wyrażali Państwo na to zgodę korzystając z niego). Oznacza to, że po wyłączeniu logowania Facebookiem utracilibyśmy możliwość weryfikowania Państwa tożsamości przy logowaniu: nie dałoby się ustanowić hasła logowania, bo... nie mielibyśmy jak wysłać Państwu linku weryfikacyjnego.

To właśnie dlatego prosimy o uzupełnienie swojego konta o adres e-mail, który można podać tutaj >>

Podanie adresu e-mail jest konieczne celem prawidłowego świadczenia Państwu usług (w tym przesyłania warunków umów). Państwa adres nie jest udostępniany publicznie (por. rozdz. 4 p. 6 Regulaminu Serwisu). Obiecujemy też nie wysyłać do Państwa newsletterów ani komunikacji marketingowej bez osobnej zgody (jeśli chcą się Państwo zapisać na nasz newsletter - serdecznie zapraszamy tutaj >> ).

Co to oznacza?

Jeśli do tej pory logowali się Państwo kontem Facebook i nie podadzą nam Państwo adresu e-mail, utracą Państwo niebawem możliwość logowania do swojego konta i korzystania z niego.

A co jeśli miałam/em przy pomocy tego konta wykupiony dostęp do treści lub prenumeratę papierową?

Prosimy wtedy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem kontakt@powszechswiat.pl. Żeby przenieść wykupione przez Państwa usługi na nowe konto, niezbędne będzie:

przedstawienie nam potwierdzenia przelewu, przy pomocy którego wykupili Państwo dostęp do treści, zawierającego numer transakcji

lub

przedstawienie nam maila potwierdzającego wykupienie dostępu do treści wraz z numerem transakcji

oraz

przedstawienie ewentualnych innych danych uwierzytelniających, o które zostaną Państwo poproszeni podczas procedury odzyskiwania konta

Próbuję podać adres e-mail, ale wasz system twierdzi, że jest on już używany. Co robić?

Oznacza to, że za pomocą podawanego adresu e-mail zostało już kiedyś w systemie założone inne konto użytkownika. Jeśli mają Państwo dwa konta - jedno z logowaniem e-mailem i drugie z logowaniem Facebookiem - i chcieliby Państwo je połączyć, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem kontakt@powszechswiat.pl. Niezbędne będzie przedstawienie danych uwierzytelniających, o które zostaną Państwo poproszeni, w tym np. potwierdzenia przelewu (por. powyżej).

A jeśli nie chcę podawać adresu e-mail?

Zgodnie z rozdz. 4 p. 6 Regulaminu Serwisu podanie adresu jest dobrowolne, lecz konieczne celem prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem serwisu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na podanie adres e-mail, korzystanie z konta użytkownika nie będzie możliwe. Po upływie ogłoszonego wcześniej terminu wyłączenia logowania Facebookiem takie konto ze względu na bezpieczeństwo danych będzie musiało zostać zablokowane.

Mam jeszcze pytanie...

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości: zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem kontakt@powszechswiat.pl