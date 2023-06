Diwa na żywo

Ten zuchwały komunikat, zwiastujący wyjście gwiazdy na scenę, wygłaszany jest właśnie na stadionach całej Europy. A publiczność naprawdę jest głodna, bo czekała na ten moment od października 2016 r., kiedy Beyoncé zakończyła „Formation World Tour”, ostatnią solową trasę koncertową.

Kto z 60 tys. fanów, którzy zgromadzili się 10 maja w wyprzedanej do ostatniego miejsca Friends Arenie w Sztokholmie, zagapił się z rezerwacją noclegu w stolicy Szwecji, miał do wyboru tak ekscytujące opcje last minute jak: mieszkanie na wynajem, którego recenzja rozpoczynała się od „na ręcznikach były ślady świeżej krwi”, oferowane z dziesięciokrotnym przebiciem ostatnie łóżko w sześcioosobowym koedukacyjnym pokoju hostelowym lub pięciogwiazdkowy apartament królewski na starówce, wyceniony na ponad 100 tys. koron za noc. Noc powrotu Beyoncé na scenę ściągnęła tysiące przyjezdnych z całego...