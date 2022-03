Czytelniczki i Czytelnicy serwisu TygodnikPowszechny.pl wsparli Ukrainę

11 342,90 zł - dokładnie taką kwotę, czyli całość wartości zakupionych subskrypcji cyfrowych, przekazaliśmy w ubiegłym tygodniu Polskiej Misji Medycznej, która pomaga w Ukrainie.

Przekazaliśmy w Waszym imieniu – naszych Czytelniczek i Czytelników – bo to Wy, kupując w weekend 12-13 marca dostęp do serwisu TygodnikPowszechny.pl, zasililiście to konto.

Dziękujemy za wsparcie finansowe ważnej misji pomocowej, i dziękujemy też za czytanie „Tygodnika”.

