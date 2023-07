Czarny scenariusz

Jest zdanie, które tak dobrze odda­je naturę amerykańskiego biznesu filmowego, że powinno być wyryte na deptaku w Alei Gwiazd. Vito Russo, historyk filmu i aktywista, stwierdził: „W Hollywood nie ma »jutra«. Jest tylko »wczoraj« w wiecznej pogoni za »dzisiaj«”.

Wczoraj do drzwi Fabryki Snów zapukały serwisy streamingowe i sztuczna inteligencja. Dzisiaj z powodu nieuregulowanych tantiem z internetu oraz strachu przed automatyzacją pracy na ulicę wyszli scenarzyści filmowi. Jutro efektem może być gospodarcza zapaść całego regionu. Zrzeszeni w Amerykańskiej Gildii Scenarzystów autorzy organizują strajk, prezydent Biden wzywa hollywoodzki establishment do uczciwości wobec pracowników, a kolejne filmy, seriale i programy telewizyjne trafiają do zamrażarki. To może być najrozleglejszy paraliż amerykańskiego przemysłu filmowego od ponad piętnastu lat, nie licząc pandemii, której...