Co jest pod śniegiem

URSZULA HONEK: W poezji ciągle wracasz do przeszłości, a szczególnie dzieciństwa. Czego tam szukasz?

MACIEJ ROBERT: Nie umiem pisać o czymś, co mnie osobiście nie dotknęło, czego nie przeżyłem, co nie jest zakorzenione w moim doświadczeniu. Moje obecne życie jest dość monotonne, urzędnicze, w jakiś sposób mieszczańskie. Przestrzenią, która wymyka się schematom i pozwala na jakiekolwiek szaleństwo, pozostaje twórczość. W niej mogę wracać do dzieciństwa jako okresu formacyjnego, kiedy każdy dzień był wydarzeniem. Wszystko, co w miarę interesujące, wydarzyło się w przeszłości, a co jest dość paradoksalne, bo wówczas wydawało się nam, że każdy dzień jest nudą. Myślę, że spojrzenie na dzieciństwo polega na tym, że musimy się uporać z ogromem czasu, który minął, i poukładać sobie z tym czasem i dzieciństwem relacje.

Tobie się udało?...