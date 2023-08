Wielu pejsatych pięciolatków potrafi wyrecytować przynajmniej otwierające zdanie traktatu mądrościowego: „Mojżesz otrzymał Torę na Synaju i przekazał Ją Jozuemu, Jozue starszyźnie, starszyzna prorokom, a prorocy przekazali Ją mężom Wielkiego Zgromadzenia”. Dalej w traktacie łańcuch tradycji jest poprzetykany sentencjami, ale – nie podając imion – można z grubsza kontynuować tak: ci przekazali Torę protorabinom, a protorabini (jeszcze nie tytularni) – rabinom właściwym. Ta preambuła jest w ortodoksyjnym judaizmie jedną z postaci tezy, iż Tora, którą dysponujemy dzisiaj, jest co do joty (co do najmniejszej z hebrajskich liter – „jud”?) tożsama z tą, którą otrzymał Mojżesz na Synaju. Mało tego – wedle tradycji pustynny przywódca dostał na tej górze również Torę Ustną. Komentując wers „Oto ustawy i prawa i nauki [hebr. ha-Torot, l. mn. od ha-Tora] które ustanowił Wiekuisty między Sobą a ...