Co czytaliście w 2021 roku

Mogło się wydawać, że miniony rok był kolejnym, który pędził na wysokich obrotach. Od 1 stycznia przez dwanaście dni będziemy wracać do kolejnych miesięcy 2021 roku, by przypomnieć co budziło największe zainteresowanie. Które teksty na TygodnikPowszechny.pl czytaliście najczęściej?