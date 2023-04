Nie możemy niestety przejść tu spokojnie nad szeroko pojętą problematyką sztucznej inteligencji. Chciałoby się tę głośną nowinkę włożyć ad acta, odfajkować jak wiele innych bądź zapomnieć i udać lękowo, że nie ma problemu. Sztuczna inteligencja, trzeba to wyraźnie na początku powiedzieć – wygładzi nam rozumy do czysta. Już gładzi.

Ktoś tu powie, że w głowach samo się nam gładzi, że zaawansowane technologie – prócz szeroko branego gorzelnictwa, winiarstwa i browarnictwa – nie są do tego potrzebne, że ludzkość odmóżdża się zawzięcie od wieków, niczym do tego nieprzymuszana. Oczywiście, że tak, bo tylko idealiści i wielbiciele ludzkości wierzą w postęp, godność mas i tzw. mądrość narodów. Ktoś znowuż zauważy, że przecież tylu ludzi – jak nigdy przedtem – umie pisać i czytać. Więc to piękne i dobre. Że to dobrze. Że to należy ludzkości zapisać na plus. Że jest...