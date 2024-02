Carlson u Putina: po co Kremlowi ten zabieg propagandowy

Już nie po raz pierwszy Putin zasygnalizował, że gotów jest do targowania się z Zachodem o nowe rozdanie w ładzie międzynarodowym. Przypomniał przy tym o jądrowym statusie mocarstwa. I w firmowym stylu wykręcił kota ogonem, mówiąc, że Zachód sam się zastrasza rosyjską bronią atomową (choć to rosyjscy propagandyści na co dzień grożą jej użyciem). Była też mowa o Polsce i państwach bałtyckich. Putin zastrzegł, że nie ma żadnych interesów, aby napadać na te kraje, a wojska rosyjskie mogą wmaszerować do Polski tylko w wypadku napaści Polski na Rosję. Bo, jak powszechnie wiadomo, miłująca pokój Rosja nigdy na nikogo nigdy nie napadała. W części historycznej dotyczącej genezy II wojny światowej Putin uświadomił Carlsona, że pokojowo nastawiony Hitler w 1939 r. został zmuszony przez Polaków do agresji. To Polacy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem wymusili na Hitlerze rozpoczęcie 1 września 1939 r. wojny światowej.

Po co Kremlowi taki zabieg propagandowy? Politolożka Tatiana Stanowaja pisze: „Putinowi wydaje się, że rok 2024 stwarza pewne okno możliwości, kiedy Rosja ma szanse przełamania sytuacji na wojnie z Ukrainą na swoją korzyść. Dużych dostaw broni nie będzie, Amerykanie są zajęci wyborami, strategia wobec Ukrainy zejdzie na dalszy plan, UE nie da rady sama, a i Ukraina będzie przeżywać problemy. Putin uważa zatem, że teraz trzeba działać. Najważniejsze to przekonanie Zachodu, że trzeba się pozbyć Zełenskiego i przymusić nową (słabszą) władzę do rozmów z Rosją. I kapitulacji. Putinowi jest potrzebny dostęp do zachodniego odbiorcy i przekonanie go, że w interesie USA jest zaniechanie wsparcia Ukrainy”.