Byle dalej z Donbasu. Wojna wraca

Jest piątek, 8 kwietnia, przez południem. Przy dworcu kolejowym w donbaskim Kramatorsku, skąd od wielu dni trwa ewakuacja mieszkańców z obwodu donieckiego, leżą ciała. Gdzieniegdzie ciągną się smugi krwi.

Przechodzi kobieta. Zapłakana, szuka swoich bliskich. Emerytka Ludmiła, gdy walnęła rakieta wystrzelona z systemu Toczka-U, była na dworcu. Jej mąż Wołodymyr akurat poszedł do łazienki i trafił go odłamek.

Teraz siedzą we dwójkę w autobusie. Jednym z tych, które mają wywozić ludzi z Kramatorska, bo pociągi ewakuacyjne zostały wstrzymane. W ciągu ostatnich dni tory prowadzące z Donbasu w stronę obwodu charkowskiego kilkukrotnie były ostrzeliwane. Nie wiadomo, jak długo pociągi będą jeszcze kursować.

Od razu po ataku Wołodymyrowi nałożono bandaż. Cały zdążył już nasiąknąć krwią. – Nie, nie ma po co jechać do szpitala – mówi spokojnie. – Zrobię to już wszystko na...