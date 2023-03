Bóg nie chce ofiary

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, / Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; / Ojcu Swojemu już uczynił zadość / Nam niesie radość. Alleluja”, zaśpiewamy w Niedzielę Wielkanocną. Ale co Chrystus miałby Ojcu zrekompensować, za co kajać się i przepraszać? Oczywiście za grzechy, za nasze grzechy, gdyż sam był bezgrzeszny. A ponieważ obraziliśmy Boga nieskończenie wielkiego, to i kara musi być odpowiednia, piekło, w którym „ogień nie gaśnie”.

Bóg jednak, przy całej swojej surowości, jest też miłosierny, dlatego spowodował, że Jego Syn staje się człowiekiem i żeby uśmierzyć gniew Ojca i powstrzymać Go od wymierzenia należnej ludziom kary, godzi się złożyć siebie w krwawej ofierze. Paweł Apostoł mówi: Jezus „mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi. A z zewnętrznego wyglądu uznany za człowieka, uniżył siebie samego, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu”.

Sprawiedliwości musi stać się zadość. Jest wina, musi być kara. Ale w Biblii mamy również inny sposób patrzenia na Boga Ojca i na Jezusa Chrystusa oraz na ich wzajemne odniesienie. „Bóg tak umiłował świat – mówi Jan Ewangelista – że wydał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. I właśnie te dzieci Boże postanowiły zabić Bożego Wysłańca, pozbyć się Go raz na zawsze. Czym zatem Syn Boży kierował się przychodząc do nas w osobie Jezusa z Nazaretu? Autor Listu do Hebrajczyków: „Wchodząc na świat [Chrystus] powiada: Ofiary krwawej czy bezkrwawej nie chciałeś, lecz ciało mi przysposobiłeś. Ofiary całopalne i składane za grzech nie spodobały Ci się. Zatem rzekłem: Oto przyszedłem – napisano o mnie w zwoju księgi – żeby spełniać, o Boże, wolę Twoją”, to znaczy „aby zebrać razem rozproszone dzieci Boże”. Z tego wynika, że Bóg nie odpłaca nam pięknym za nadobne.

Jezus, przyjmując wyrok śmierci z naszej ręki, udowodnił, że Bożą reakcją na grzech nie jest gniew i kara, ale miłosierdzie. Po prostu, Bóg jest wszechmocny i nie może zmienić swego ojcowskiego nastawienia. I tak jest również dzisiaj. „Bóg, który stał się jednym z nas w człowieczeństwie Jezusa – mówi Franciszek – nadal prowadzi nas w pielgrzymce świętości, dzięki której wzrastamy w naszym podobieństwie do Niego i stajemy się uczestnikami boskiej natury”. I jeśli gdzieś Boga można z całą pewnością spotkać, to na dzisiejszych Golgotach, np. w Ukrainie. Bóg nie czeka na ofiary, ale na nas. „Przysposobił nam ciało” i pragnie, żebyśmy mieli „w sobie takie usposobienie, jakie też było w Chrystusie Jezusie”. ©