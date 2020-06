Biegnij z Bonieckim

Osoby stawiające pierwsze kroki w aktywności sportowej zachęcamy do udziału w zawodach nordic walking (czyli po prostu: marsze, chodzenie, spacery). Tych, którzy są już nieco zaawansowani ruchowo, proponujemy rywalizację biegową. Celem jest przejście / przebiegnięcie minimum 86 km w ciągu 31 dni lipca. Treningi każdego uczestnika rejestrowane będą za pomocą aplikacji Endomondo. Dla uczestników rywalizacji przewidziane są nagrody, o których więcej za chwilę.

Jak wziąć udział w biegu 86 km na 86 urodziny ks. Adama Bonieckiego

Zacznijmy od przewodnika „krok po kroku” dla tych, którzy dotąd nie używali aplikacji Endomondo. By wziąć udział w naszej rywalizacji, należy:

Zainstalować na swoim smartfonie aplikację Endomondo a następnie utworzyć swoje konto (wystarczy darmowa wersja, która pozwala na korzystanie z wszystkich potrzebnych funkcji – radzimy nie uruchamiać płatnej opcji „Premium”, którą co jakiś czas aplikacja będzie nam proponować). Otworzyć na komputerze stronę: www.endomondo.com i zalogować się za pomocą danych użytych przy rejestracji. Następnie wchodzimy w zakładkę „Rywalizacje” i w wyszukiwarce wpisujemy słowa „86. urodziny”. Teraz zapisujemy się do jednej z dwóch wyszukanych rywalizacji („Idę na 86. urodziny ks. Adama Bonieckiego” – nordic walking albo „Biegnę na 86. urodziny ks. Adama Bonieckiego” – bieganie). Od tej pory, wychodząc na trening bierzemy smartfon, uruchomiamy aplikację Endomondo, wskazujemy dyscyplinę (bieganie lub nordic walking) i wciskamy przycisk „►”, aby rozpocząć rejestrację treningu. (Uwaga! Smartfon musi mieć włączoną funkcję lokalizacji GPS). Po zakończeniu treningu naciskamy przycisk „■” – trening zostanie automatycznie zapisany na naszym koncie. Na koncie zostaną zapisane wszystkie informacje o zrealizowanych treningach (dystans, tempo poszczególnych odcinków, spalone kalorie, trasa). W zakładce „Moje rywalizacje” można będzie na bieżąco śledzić listę rankingową zawodów.

Początek rywalizacji 1 lipca. Zwycięzcą będzie osoba, która do 31 lipca 2020 r. zdobędzie najwięcej kilometrów (minimum 86). Na zwyciężczynię i zwycięzcę (oddzielnie nagradzamy kobiety i mężczyzn) czeka nagroda: koszulka sportowa Tygodnika Powszechnego i książka ks. Adama Bonieckiego z autografem. Dodatkowa nagroda przewidziana została dla zawodniczki/zawodnika, którzy w dniu urodzin Solenizanta (25 lipca) o godz. 23.59 będą dokładnie w środku listy rankingowej (w kat. kobiet i mężczyzn). Nagroda pocieszenia przewidziana jest dla osoby, której do chwili zamknięcia rywalizacji nie uda się osiągnąć 86 km ale będzie najbliżej celu.

Zachęcając wszystkich do udziału w zabawie, prosimy wszystkich o rozwagę i realną ocenę swych sił. Początkujących zapraszamy do kategorii nordic walking – zdobycie 86 km będzie wymagało przejścia codziennie maksymalnie 3 km, co jest w zasięgu każdej w miarę sprawnej osoby, o ile będzie systematycznie trenować.

Codzienne bieganie 3 km wydaje się również łatwe, jednak jest to już zupełnie inny wysiłek, który wymaga odpowiedniej regeneracji układu mięśniowego. Zalecane jest bieganie co drugi dzień, co zwiększy dystans do ok. 6 km na jeden raz. Dla początkujących biegaczy może to być zbyt duży wysiłek. Można oczywiście skorzystać z rady bardziej doświadczonych zawodników, którzy pomogą tak ułożyć plan treningowy, by stopniowo zwiększać dystans treningów. Przypominamy też, że dla osób, które nie zrealizują celu 86 km przewidziane są nagrody pocieszenia. Choć dla początkującego biegacza największą nagrodą będzie i tak satysfakcja z aktywności i każdej liczby przebiegniętych kilometrów!

Pamiętajcie Państwo, że w naszej rywalizacji liczy się liczba uzyskanych kilometrów, a nie tempo i czas, jaki uzyskamy. Zachęcamy do wolnego biegania (truchtu), które nie naraża nas na kontuzje, a buduje kondycję, zwiększa wytrzymałość i wydolność organizmu oraz pozwala spalić więcej kalorii!

Przypominamy również, że każdy z uczestników rywalizacji bierze w niej udział na własną odpowiedzialność, a organizator nie odpowiada za ewentualne kontuzje, wypadki i inne zdarzenia podczas treningów. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rywalizacji za zgodą rodziców.

Życzymy miłej i bezpiecznej zabawy

Grupa Biegowa Tygodnika Powszechnego