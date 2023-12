Arcybiskup Gądecki chce pomóc prezydentowi podjąć decyzję w sprawie ustawy o in vitro

Abp Stanisław Gądecki zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Przy czym przewodniczący episkopatu zastrzegł, że zgodnie z Konstytucją nie ma prawa wywierania „jakiegokolwiek formalnego nacisku” na prezydenta – jego list jest jedynie apelem do sumienia głowy państwa. Dlatego przedstawia trzy argumenty przeciwko procedurze in vitro. Mają one – jak pisze – charakter „prawno-naturalny” i „religijny”.

Pierwszy odwołuje się do obowiązku bezwzględnej ochrony ludzkiego życia, „niezależnie od okresu i jakości życia człowieka”. Tymczasem metoda in vitro jest – zdaniem arcybiskupa – „eksperymentowaniem na człowieku, jego swoistą »produkcją« stanowiącą »formę zawładnięcia życiem ludzkim«”. Poza tym w jej ramach „nadliczbowe” embriony niszczy się lub zamraża. W oparciu o „kryteria selekcji eugenicznej” niszczone są też niektóre embriony przeniesione już do narządów rodnych kobiety. „Zatem w ramach metod, które pozornie mają służyć życiu, mamy do czynienia z zamierzoną selektywną aborcją” – napisał abp Gądecki.