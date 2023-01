Apokalipsa? Nie, dziękuję

Niestety, unikam już dyskusji o sztucznej inteligencji. Szkoda, bo być może znaleźliśmy się na chwilkę najbliżej stanu, którego mogli doświadczać ludzie wieku XIX, oszołomieni plejadą nowych wynalazków i rozgorączkowani możliwościami, jakie dawały elektryczność, kino, rower i radio. Albo w połowie XX wieku, gdy pierwsi ludzie lądowali na Księżycu, a medycyna eliminowała kolejne choroby zakaźne. W ostatnich latach takich emocji brakowało. Wizja lotów pasażerskich w kosmos niespecjalnie inspirowała powszechną wyobraźnię jako kaprys dla znudzonych miliarderów. Szybkość opracowania szczepionki na covid mogłaby imponować, tak jak to kiedyś było z tą przeciwko ospie, ale energia oczekiwania rozmyła się w jałowych kłótniach. Skok technologiczny, który w ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować dzięki ChatGPT i Midjourney, to faktycznie coś nowego i coś, co łatwo przetestować na własnym...